En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
De La Espriella
Iván Cepeda
Elecciones Perú
Colombia, campeón de Liga de Naciones femenina
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Loterías de Cundinamarca y Tolima: resultados del último sorteo hoy 9 de junio de 2026

Loterías de Cundinamarca y Tolima: resultados del último sorteo hoy 9 de junio de 2026

Conozca el resultado del último sorteo de las loterías que se jugaron este lunes. Aquí están los secos y el premio mayor.

Lotería del Tolima, Lotería de Cundinamarca
Lotería del Tolima, Lotería de Cundinamarca
Foto: elaboración propia con fotos oficiales de las loterías
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

Este martes, 9 de junio de 2026, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de Cundinamarca, y Tolima. Miles de personas en todo el país estuvieron pendientes de los resultados, con la esperanza de que la suerte les sonriera en esta ocasión. ¿Será usted uno de los afortunados ganadores?

Le invitamos a conocer los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima, junto con su respectivo número de serie. Revise con atención y verifique si esta vez su boleto es el ganador.

Ganadores de Lotería de Cundinamarca:

La Lotería de Cundinamarca dejó como número ganador de su último sorteo el número el 2766 de la serie 249.

Número ganador Lotería del Tolima

El sorteo 4161 realizado este martes, 24 de marzo de 2026, tuvo como número ganador del premio mayor el número 3299 de la serie 198.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Tolima

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad