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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado del sorteo hoy martes 6 de octubre de 2026

MiLoto, resultado del sorteo hoy martes 6 de octubre de 2026

Estos fueron los números que dejó el sorteo 618 de MiLoto este martes, 6 de octubre. El acumulado para este sorteo quedó en $120 millones.

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Imagen oficial de la marca MiLoto por Baloto, un juego de azar regulado en Colombia. Las estadísticas y números ganadores se actualizan después de cada sorteo oficial.
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

MiLoto realiza este martes, 6 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.

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  • La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este martes, 6 de octubre de 2026 es: 20 - 07 - 22 - 31 - 04.

MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.

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¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este martes, 6 de octubre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $120 millones.

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Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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