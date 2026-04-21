MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

El sorteo número 523 de MiLoto, realizado el martes 21 de abril de 2026, concluyó sin ganadores del premio mayor, lo que provocó que el acumulado ascienda a $160 millones para el próximo sorteo. De acuerdo con la información oficial del juego, los números ganadores fueron

El acumulado previo se encontraba en $200 millones, pero al no registrarse acertantes con los cinco números, el premio principal quedó desierto. Este comportamiento es habitual en juegos de azar como MiLoto, donde la probabilidad de acertar la combinación completa es menor frente a otras categorías de premio.

MiLoto, operado por el Operador Nacional de Juegos, se ha consolidado como una de las opciones de juego más accesibles dentro del portafolio de loterías del país, gracias a su mecánica sencilla y a su bajo costo de participación. Los sorteos se realizan con frecuencia y permiten acumular premios cuando no hay ganadores en la categoría principal, lo que incrementa el interés de los jugadores.

Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar sus tiquetes únicamente en canales oficiales y mantener prácticas de juego responsable, recordando que estos juegos dependen completamente del azar.