En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 7 de abril de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 7 de abril de 2026

El sorteo 514 de MiLoto dejó más de 11.000 ganadores en Colombia. Ningún jugador acertó los cinco números, por lo que el premio mayor se acumula y el próximo sorteo entregará $500 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad