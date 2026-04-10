MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 10 de abril de 2026

El sorteo número 517 de MiLoto, realizado el viernes 10 de abril de 2026, dejó nuevamente el premio mayor acumulado luego de que ningún jugador lograra acertar los cinco números ganadores. De esta manera, el acumulado para el próximo sorteo ascendió a $200 millones, según el reporte oficial de la plataforma del juego.

Los números sorteados en este sorteo fueron:

Al no registrarse ganadores con cinco aciertos, la bolsa principal del juego no fue entregada y pasó a incrementar el acumulado para el siguiente sorteo. Este mecanismo es habitual en las loterías de este tipo, donde el premio mayor continúa creciendo hasta que un participante logra acertar todos los números.



Distribución de premios del sorteo

Aunque el premio mayor quedó vacante, miles de jugadores sí lograron obtener premios en otras categorías del juego. En total, 12.672 personas resultaron ganadoras en las distintas modalidades de aciertos.

La premiación total entregada en este sorteo alcanzó los $98.824.500.



La distribución de premios fue la siguiente:



Próximo sorteo con premio acumulado

Tras el resultado del sorteo 517, el acumulado de MiLoto aumenta a $200 millones, cifra que será el premio mayor disponible para el próximo sorteo. Cuando el premio alcanza montos elevados, suele incrementarse el número de apostadores, ya que el crecimiento del acumulado aumenta el atractivo del juego para quienes buscan acertar la combinación completa.

Los resultados oficiales de MiLoto pueden consultarse en los canales autorizados del operador del juego y en las plataformas que publican los resultados de loterías en Colombia.