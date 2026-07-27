Paisita Día: resultado del último sorteo de hoy, lunes 27 de julio de 2026

Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre hace homenaje a la cultura paisa y sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia, donde miles de apostadores siguen diariamente el resultado.

Número ganador de Paisita Día

El resultado del chance Paisita Día de este lunes 27 de julio de 2026 es el 7829. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Revise su tiquete con el vendedor o en un punto autorizado para confirmar si obtuvo un premio.

Número ganador: 7829

Dos últimas cifras: 29

Tres últimas cifras: 829

La quinta: 6



Paisita Día 27 julio Blu Radio

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar las ganancias al acertar esta cifra junto con las demás del resultado oficial.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. A continuación, puede seguir la transmisión en vivo.

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¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

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¿Cómo se juega el chance?

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, aunque en todos los casos es necesario presentar algunos documentos básicos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

