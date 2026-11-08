Paisita Día: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de noviembre de 2026

El Paisita Día es un juego de chance popular en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia.

¿Cuál fue el número ganador de Paisita Día hoy, domingo 8 de noviembre de 2026?

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 8 de noviembre de 2026 es el en minutos. Revise los datos de su tiquete y consulte con el vendedor para verificar si obtuvo un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

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Los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000 y, para ganar en las modalidades que lo requieren, deben acertar las cifras en el orden de izquierda a derecha.

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días, con horarios que cambian según la jornada:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados se pueden consultar después de la realización del sorteo.



¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

El chance cuenta con varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden establecido.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Los documentos requeridos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, hay tres documentos básicos que deben presentarse:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe entregar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se requieren los documentos anteriores y una certificación bancaria expedida durante los últimos 30 días, a nombre de la persona que diligenció el tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Antes de reclamar el premio, se recomienda verificar los requisitos correspondientes al monto ganado y confirmar la información con el punto de venta.