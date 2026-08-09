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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 9 de agosto de 2026

Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 9 de agosto de 2026

El chance Paisita Día juega todos los días después del mediodía. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy domingo 9 de agosto de 2026.

Paisita Día
Paisita Día
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde tiene una amplia tradición entre los apostadores.

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 9 de agosto de 2026 es el 1817 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si su tiquete corresponde al resultado ganador.

  • Número ganador: 1817
  • Dos últimas cifras: 17
  • Tres últimas cifras: 817
  • La quinta: 2

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A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el resultado se conoce después de las 2:00 p. m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar una serie de documentos que pueden variar según el valor obtenido. Sin embargo, existen requisitos básicos para todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:
Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
• Documento de identidad original.
• Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:
• Si el premio es menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.
• Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
• Si el premio es mayor a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia no superior a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En este caso, el pago se realizará mediante transferencia bancaria en un tiempo aproximado de ocho días hábiles.

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