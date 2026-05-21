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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Paisita Día, resultado del último sorteo hoy jueves 21 de mayo de 2026

Paisita Día, resultado del último sorteo hoy jueves 21 de mayo de 2026

El chance Paisita Día juega todos los días después del mediodía. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, jueves 21 de mayo de 2026.

Paisita Día.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de may, 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con especial presencia en Antioquia.

Resultado del Paisita Día hoy, jueves 21 de mayo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este jueves 21 de mayo de 2026 fue el 6175 - 5 La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.

  • Número ganador: 6175
  • Dos últimas cifras: 75
  • Tres últimas cifras: 175
  • La quinta: 5

Horario del sorteo Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los participantes consultar los resultados de forma oportuna:

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta.

Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego se caracteriza por su fácil acceso, ya que permite participar con montos bajos. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.

Las principales opciones de juego son:

  • 4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto
  • 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden
  • 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto
  • 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden
  • 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto
  • 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas modalidades permiten elegir entre premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más simples.

Cuánto cuesta apostar

El Paisita Día ofrece un rango de apuestas flexible que se adapta a distintos presupuestos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

El proceso de cobro varía según el monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios:

  • Tiquete original en buen estado y sin alteraciones
  • Documento de identidad original
  • Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, se deben cumplir condiciones adicionales:

  • Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos
  • Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT
  • Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con reglas claras, múltiples modalidades de juego y un proceso definido para reclamar premios, el Paisita Día continúa consolidándose como una de las alternativas más utilizadas por los apostadores en Colombia.

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