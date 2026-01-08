Paisita Día resultado del último sorteo hoy, jueves 8 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y su sorteo diario es transmitido por el canal regional Teleantioquia, lo que fortalece la percepción de transparencia y confianza entre los jugadores.
Este juego se caracteriza por su alta accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, adaptándose a distintos presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir de forma exacta y en el mismo orden (de izquierda a derecha) con el resultado oficial del sorteo.
El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 8 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Desde el año 2025, el Chance Paisita Día incorporó una quinta balota o número adicional, una novedad que aumenta el valor del premio cuando se acierta junto con las cifras principales. Esta modalidad ha hecho que el juego resulte aún más atractivo para quienes buscan mayores ganancias sin dejar de lado la sencillez de la apuesta.
El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año, con horarios establecidos que permiten a los jugadores planear sus apuestas y consultar los resultados oportunamente:
Estos horarios se mantienen de forma constante, facilitando el seguimiento diario del juego y la verificación del resultado oficial una vez finalizado el sorteo.
El Chance Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Gracias a esta variedad de opciones, el juego se adapta tanto a quienes prefieren apuestas simples como a quienes buscan premios de mayor valor.
El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios que aplican en todos los casos, con el fin de garantizar la seguridad y legalidad del pago.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):