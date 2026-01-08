Paisita Día resultado del último sorteo hoy, jueves 8 de enero de 2026

El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y su sorteo diario es transmitido por el canal regional Teleantioquia, lo que fortalece la percepción de transparencia y confianza entre los jugadores.

Este juego se caracteriza por su alta accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, adaptándose a distintos presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir de forma exacta y en el mismo orden (de izquierda a derecha) con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador de Paisita Día hoy, jueves 8 de enero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 8 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, el Chance Paisita Día incorporó una quinta balota o número adicional, una novedad que aumenta el valor del premio cuando se acierta junto con las cifras principales. Esta modalidad ha hecho que el juego resulte aún más atractivo para quienes buscan mayores ganancias sin dejar de lado la sencillez de la apuesta.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año, con horarios establecidos que permiten a los jugadores planear sus apuestas y consultar los resultados oportunamente:



De lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a la 1:00 p. m.

Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 2:00 p. m.

Estos horarios se mantienen de forma constante, facilitando el seguimiento diario del juego y la verificación del resultado oficial una vez finalizado el sorteo.



Cómo se juega el chance

El Chance Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a esta variedad de opciones, el juego se adapta tanto a quienes prefieren apuestas simples como a quienes buscan premios de mayor valor.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios que aplican en todos los casos, con el fin de garantizar la seguridad y legalidad del pago.



Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

