Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 9 de abril de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan a diario sus resultados. Su dinámica sencilla, sumada a múltiples opciones de apuesta, lo convierte en una alternativa frecuente para quienes buscan probar suerte.
El número ganador del chance Paisita Día para este jueves 9 de abril de 2026 fue el: 8384 - 0. La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.
El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que facilita a los jugadores estar atentos a los resultados en tiempo real:
Generalmente, los resultados oficiales del chance Paisita Día se publican pocos minutos después del sorteo a través de canales autorizados, permitiendo una verificación rápida y confiable.
El chance Paisita Día en Colombia destaca por su accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde los $500 hasta los $25.000 pesos. Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.
Entre las principales formas de jugar se encuentran:
Estas opciones permiten a los jugadores ajustar su estrategia, ya sea buscando premios mayores o incrementando sus probabilidades de ganar.
Para cobrar premios del chance Paisita Día, es fundamental cumplir con ciertos requisitos básicos. En todos los casos se solicita:
Dependiendo del monto ganado, se aplican condiciones adicionales:
En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, usualmente en un plazo cercano a los ocho días hábiles.