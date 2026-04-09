Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 9 de abril de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan a diario sus resultados. Su dinámica sencilla, sumada a múltiples opciones de apuesta, lo convierte en una alternativa frecuente para quienes buscan probar suerte.



Resultado del Paisita Día hoy, jueves 9 de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este jueves 9 de abril de 2026 fue el: 8384 - 0. La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.

Número ganador: 8384

Dos últimas cifras: 84

Tres últimas cifras: 384

La quinta: 0

Horario del sorteo Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que facilita a los jugadores estar atentos a los resultados en tiempo real:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Generalmente, los resultados oficiales del chance Paisita Día se publican pocos minutos después del sorteo a través de canales autorizados, permitiendo una verificación rápida y confiable.



Cómo jugar el chance Paisita Día

El chance Paisita Día en Colombia destaca por su accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde los $500 hasta los $25.000 pesos. Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.

Entre las principales formas de jugar se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras exactas.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten a los jugadores ajustar su estrategia, ya sea buscando premios mayores o incrementando sus probabilidades de ganar.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Día

Para cobrar premios del chance Paisita Día, es fundamental cumplir con ciertos requisitos básicos. En todos los casos se solicita:



Presentar el tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento

Dependiendo del monto ganado, se aplican condiciones adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición)

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, usualmente en un plazo cercano a los ocho días hábiles.

