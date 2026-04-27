Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 27 de abril de 2026

El chance Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia.



Resultado del Paisita Día hoy, lunes 27 de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este lunes 27 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los jugadores consultar los resultados de manera oportuna:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Por lo general, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta.



Cómo jugar el chance Paisita Día

El Paisita Día es una de las modalidades de chance más accesibles en Colombia, ya que permite participar con montos bajos. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad seleccionada.

Entre las principales formas de apostar se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten a los jugadores elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según su estrategia.



Cuánto cuesta apostar

El Paisita Día ofrece un rango de apuestas flexible, adaptado a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero en todos los casos es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Además, existen requisitos adicionales según el monto del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a su mecánica sencilla, sus múltiples opciones de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el Paisita Día se mantiene como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.