Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten a través de Teleantioquia, lo que lo mantiene como una opción cercana para miles de apostadores.



Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 21 de abril de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

(PONER PIEZA DE RESULTADO)

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de ganar si coincide con otras cifras del resultado.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos se realiza a las 2:00 p. m.



Este juego de azar permite apostar desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el jugador debe acertar el número en el orden exacto de izquierda a derecha, de acuerdo con el resultado oficial del sorteo. La transmisión se puede seguir en vivo por los canales autorizados.

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Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de las cifras que se deseen acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o “uña”: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El cobro de premios depende del monto ganado, pero siempre requiere documentación básica:

Documentos obligatorios:

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor:

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Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria reciente. El pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Así, Paisita Día mantiene un proceso claro tanto para participar como para reclamar premios, lo que le permite seguir siendo uno de los juegos de chance más consultados en el país.

