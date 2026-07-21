Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 21 de julio de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente entre los habitantes de Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa, una identidad característica de esta región del país. Los sorteos son transmitidos por Teleantioquia y reúnen diariamente a miles de apostadores que buscan quedarse con alguno de los premios disponibles.

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 21 de julio de 2025 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los participantes deben verificar con su vendedor si el tiquete adquirido corresponde al resultado ganador.



Número ganador: xxxx

xxxx Dos últimas cifras: xx

xx Tres últimas cifras: xxx

xxx La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el jugador debe acertar las cifras seleccionadas en el mismo orden en que aparecen en el resultado oficial del sorteo.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado se lleva a cabo a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el resultado se conoce a las 2:00 p. m.

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Los jugadores pueden consultar el número ganador después de la hora establecida para cada jornada.

Cómo se juega el chance Paisita Día

El Paisita Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día

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El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen algunos documentos básicos que debe presentar el ganador:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

