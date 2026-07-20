Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 20 de julio de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente entre los habitantes de Antioquia. Su nombre está relacionado con la cultura paisa, una de las más representativas de esta región del país. Los sorteos son transmitidos por Teleantioquia, donde los jugadores pueden seguir los resultados de cada jornada.

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 20 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor autorizado si su tiquete corresponde al resultado premiado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una "quinta balota" o "número adicional", una opción que puede aumentar el valor del premio cuando se acierta junto con otras cifras del resultado.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial del sorteo en el mismo orden, de izquierda a derecha. Los participantes pueden consultar la transmisión en vivo del sorteo para conocer los resultados.

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A qué hora juega Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

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Los resultados pueden consultarse después de la hora oficial del sorteo a través de los canales autorizados.

Cómo se juega el chance Paisita Día

Los jugadores cuentan con diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado ganador:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Combinado tres cifras: premia cuando se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia cuando se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: permite ganar al acertar la última cifra del número sorteado.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen algunos documentos básicos que el jugador siempre debe presentar:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

