Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, martes 7 de abril de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su dinámica sencilla y la variedad de modalidades de apuesta lo han consolidado como una opción recurrente entre los jugadores, quienes revisan a diario los resultados para conocer si obtuvieron algún premio.

Resultado del Paisita Día hoy, martes 7 de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este martes 7 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Los sorteos del Paisita Día se realizan todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los participantes hacer seguimiento constante:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados suelen publicarse pocos minutos después del sorteo a través de canales oficiales y puntos autorizados, facilitando su verificación de manera rápida.



Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego se caracteriza por su accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial, dependiendo de la modalidad seleccionada.

Entre las principales opciones de apuesta se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten a los jugadores elegir entre mayores premios o incrementar sus probabilidades de acierto, según su estrategia de juego.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Día

El cobro de premios varía según el monto ganado, aunque existen requisitos generales que aplican en todos los casos:



Presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Además, dependiendo del valor del premio, se deben cumplir condiciones adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con una mecánica clara, múltiples formas de apostar y un proceso definido para el cobro de premios, el Paisita Día continúa posicionándose como una de las alternativas más utilizadas por los apostadores en el país.