Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 9 de junio de 2026

Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares de Antioquia y una de las opciones favoritas de miles de apostadores en esta región del país. Su nombre está inspirado en la cultura paisa, característica de este territorio, y sus sorteos son transmitidos a través de Teleantioquia.

Número ganador de Paisita Día hoy martes 9 de junio de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 9 de junio de 2026 es el 7654. Felicitaciones a todos los ganadores de la jornada. Se recomienda verificar cuidadosamente el tiquete y confirmar el resultado en los canales oficiales o con el vendedor autorizado.

Número ganador: 7654

Dos últimas cifras: 54

Tres últimas cifras: 654

La quinta: 1



Paisita Día resultado 9 de junio Blu Radio

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en sus apuestas. Esta modalidad permite incrementar las ganancias cuando se acierta simultáneamente con otras cifras del resultado oficial.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio en la modalidad directa, las cifras elegidas deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.

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A qué hora juega Paisita Día

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El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.

Cómo se juega el chance

El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta, que ofrecen premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado ganador:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El trámite para reclamar un premio depende del valor ganado, aunque existen documentos básicos que deben presentarse en cualquier caso.

Documentos fundamentales

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

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