Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 8 de abril de 2026

El chance Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia.



Resultado del Paisita Día hoy, miércoles 8 de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este miércoles 8 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Los sorteos del Paisita Día se llevan a cabo todos los días en horarios definidos, lo que permite a los participantes hacer seguimiento constante a los resultados:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados suelen darse a conocer pocos minutos después del sorteo a través de canales oficiales y puntos autorizados, facilitando su consulta de manera rápida y segura.



Cómo jugar el chance Paisita Día

Este juego se caracteriza por su fácil acceso, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir con el resultado oficial, de acuerdo con la modalidad elegida.

Entre las principales opciones de apuesta se destacan:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten a los jugadores elegir entre aspirar a premios más altos o aumentar sus probabilidades de acierto, según su estrategia.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Día

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen requisitos generales que aplican en todos los casos:



Presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Adicionalmente, según el valor del premio, se deben cumplir las siguientes condiciones:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con una estructura clara, múltiples alternativas de apuesta y un proceso definido para el cobro de premios, el Paisita Día se mantiene como una de las opciones más utilizadas por los apostadores en el país.