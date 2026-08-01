Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026

El chance Paisita Día continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales del departamento de Antioquia y uno de los más consultados por los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Resultado del Paisita Día hoy, sábado 1 de agosto de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 31 de julio de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

La entidad operadora recomienda revisar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado, ya que será indispensable para cualquier proceso de reclamación.



Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día realiza sus sorteos todos los días en los horarios establecidos por la organización.



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados son publicados en canales oficiales y puntos de venta autorizados para que los jugadores puedan consultar rápidamente su apuesta.

Cómo jugar el chance Paisita Día

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Este chance ofrece varias modalidades para que cada participante elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia. El premio dependerá del tipo de apuesta realizada y de la cantidad de cifras acertadas.

Modalidades de apuesta



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.

acertar las cuatro cifras sin importar su posición. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado oficial.

acertar las dos últimas cifras del resultado oficial. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra sorteada.

Cada modalidad brinda diferentes posibilidades de obtener un premio según el tipo de apuesta seleccionada.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

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Los valores de apuesta permiten participar con diferentes presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Cada jugador puede definir el monto que desea invertir de acuerdo con sus preferencias.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para cobrar un premio es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora, los cuales varían según el valor obtenido.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Premios menores a 48 UVT

Únicamente requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

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Premios superiores a 182 UVT

Se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. En el caso de premios de mayor cuantía, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de juego y una sólida tradición en Antioquia, el Paisita Día continúa consolidándose como una de las opciones favoritas para quienes buscan probar suerte en Colombia.