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Paisita Día, resultado del último sorteo hoy sábado 20 de junio de 2026

El chance Paisita Día juega todos los días después del mediodía. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, sábado 20 de junio de 2026.

Paisita Día
Paisita Día
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

El chance Paisita Día continúa siendo uno de los sorteos más reconocidos en Antioquia, donde miles de jugadores consultan diariamente los resultados oficiales para verificar si su apuesta resultó ganadora.

Resultado del Paisita Día hoy, sábado 20 de junio de 2026

El resultado oficial del chance Paisita Día, tradicional sorteo de Antioquia, para este sábado 20 de mayo de 2026 dejó como ganador el número 0276 - 6.

  • Número ganador: 0276
  • Últimas dos cifras: 76
  • Últimas tres cifras: 276

  • La quinta: 6

    Paisita Día, resultado del último sorteo hoy sábado 20 de junio de 2026

La entidad operadora recomendó verificar los resultados únicamente a través de medios autorizados y conservar el comprobante de apuesta en buen estado para cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.

Horario del sorteo Paisita Día

Los sorteos del Paisita Día se realizan todos los días, permitiendo que los participantes conozcan rápidamente las cifras ganadoras.

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados son publicados en los canales oficiales y establecimientos autorizados.

Cómo jugar el chance Paisita Día

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Este juego permite realizar apuestas en distintas modalidades, brindando alternativas para quienes buscan premios mayores o más probabilidades de acierto.

Modalidades de apuesta

  • 4 cifras directas (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.
  • 4 cifras combinadas: acertar las cuatro cifras sin importar la posición.
  • 3 cifras directas: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.
  • 3 cifras combinadas: acertar las cifras sin necesidad de respetar el orden.
  • 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.
  • 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Cada modalidad ofrece diferentes posibilidades de premio según la apuesta seleccionada por el jugador.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

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Uno de los atractivos de este sorteo es que permite participar con diferentes presupuestos.

  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Esto permite que tanto jugadores ocasionales como habituales puedan participar según sus preferencias.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Los ganadores deben presentar la documentación requerida para realizar el cobro correspondiente.

Documentos necesarios

  • Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

  • Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Premios superiores a 182 UVT: deben presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Para premios de mayor cuantía, el pago suele realizarse mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y una amplia acogida entre los jugadores antioqueños, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los chances más consultados del departamento y del país.

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