Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

El chance Paisita Día es uno de los sorteos más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre está ligado a la cultura paisa y sus resultados se transmiten diariamente por Teleantioquia, lo que lo convierte en una referencia habitual para miles de apostadores.

El número ganador del chance Paisita Día de hoy, sábado 9 de mayo de 2026, es el xxxx. Quienes hayan participado ya pueden revisar su tiquete y confirmar si hacen parte de los ganadores.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, Paisita Día incorporó una quinta balota o número adicional. Esta modalidad permite incrementar el valor del premio cuando el jugador acierta esa cifra junto con otras combinaciones del sorteo.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que domingos y festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.



Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el participante debe acertar las cifras en el mismo orden en que aparecen en el sorteo oficial, de izquierda a derecha.

Publicidad

Cómo se juega el chance

Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del sorteo.

Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre se deben presentar.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Publicidad

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

Si el premio es menor a 48 UVT, únicamente se requieren los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio supera 182 UVT, también será necesaria una certificación bancaria expedida con no más de 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.