Paisita Día resultado del último sorteo hoy viernes 24 de julio de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país.

Número ganador del chance Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 24 de julio de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días de la semana.



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados oficiales suelen estar disponibles poco después de la realización del sorteo.

Cómo se juega el chance Paisita Día

El juego ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios que varían según la cantidad de números acertados y el orden en que coincidan con el resultado ganador.



Cuatro cifras directo o superpleno: Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.

Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado cuatro cifras: Premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.

Premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: Se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: Permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden.

Permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: Corresponde a acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.

Corresponde a acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas. Una cifra o uña: Consiste en acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del valor ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que deben presentarse en todos los casos.



Documentos fundamentales para cualquier premio

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Premios inferiores a 48 UVT

Los ganadores solo deberán presentar los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos básicos, será necesario diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT

Los ganadores deberán presentar los documentos anteriores y una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que registró el tiquete.