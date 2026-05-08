Paisita Noche, resultado del sorteo hoy 8 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y populares en Antioquia y distintas regiones del país. Gracias a su relación con la cultura paisa y a sus transmisiones por Teleantioquia, este sorteo reúne cada noche a miles de apostadores atentos a los resultados oficiales.



Resultado del Paisita Noche del 8 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Paisita Noche de este viernes 8 de mayo de 2026 dejó como número ganador el 0047. Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente sus tiquetes y confirmar cualquier premio únicamente en puntos autorizados.

Estos fueron los resultados principales del sorteo:



Número ganador: 0047 .

. Dos últimas cifras: 47 .

. Tres últimas cifras: 047.

Desde 2025, este juego también incorporó la modalidad conocida como “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar el valor del premio cuando coincide junto con otras cifras acertadas.

Horario del sorteo Paisita Noche

El Paisita Noche realiza sorteos todos los días, aunque el horario varía según la fecha:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números elegidos deben coincidir exactamente y en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Modalidades de juego del Paisita Noche

El juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: a certar las tres últimas cifras en orden exacto.

certar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de reclamación depende del monto ganado, aunque existen algunos documentos obligatorios para todos los casos.



Documentos básicos



Tiquete original diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

además se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también exigen una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anticipación y a nombre del titular registrado en el tiquete.

En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar alrededor de ocho días hábiles.