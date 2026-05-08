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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Paisita Noche, resultado del sorteo hoy 8 de mayo de 2026

Paisita Noche, resultado del sorteo hoy 8 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche juega todos los días después de las 6 de la tarde. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, viernes 8 de mayo de 2026.

paisita noche (2).jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

El chance Paisita Noche sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y populares en Antioquia y distintas regiones del país. Gracias a su relación con la cultura paisa y a sus transmisiones por Teleantioquia, este sorteo reúne cada noche a miles de apostadores atentos a los resultados oficiales.

Resultado del Paisita Noche del 8 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Paisita Noche de este viernes 8 de mayo de 2026 dejó como número ganador el 0047. Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente sus tiquetes y confirmar cualquier premio únicamente en puntos autorizados.

Estos fueron los resultados principales del sorteo:

  • Número ganador: 0047.
  • Dos últimas cifras: 47.
  • Tres últimas cifras: 047.

Desde 2025, este juego también incorporó la modalidad conocida como “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar el valor del premio cuando coincide junto con otras cifras acertadas.

Resultado de Paisita Noche - 8 de mayo.png

Horario del sorteo Paisita Noche

El Paisita Noche realiza sorteos todos los días, aunque el horario varía según la fecha:

  • De lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números elegidos deben coincidir exactamente y en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Modalidades de juego del Paisita Noche

El juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de reclamación depende del monto ganado, aunque existen algunos documentos obligatorios para todos los casos.

Documentos básicos

  • Tiquete original diligenciado correctamente y sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio

  • Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
  • Premios superiores a 182 UVT: también exigen una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anticipación y a nombre del titular registrado en el tiquete.

En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar alrededor de ocho días hábiles.

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