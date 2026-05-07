Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Antioquia y diferentes regiones de Colombia. Este sorteo, reconocido por su vínculo con la cultura paisa y sus transmisiones a través de Teleantioquia, reúne diariamente a miles de apostadores pendientes de los resultados oficiales.



Resultado del Paisita Noche del 7 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Paisita Noche de este jueves, 7 de mayo de 2026, fue el número 4188. Los jugadores deben revisar cuidadosamente su tiquete y validar la información únicamente con puntos autorizados.

Estos fueron los resultados del sorteo:



Número ganador: 4188 .

. Dos últimas cifras: 88 .

. Tres últimas cifras: 188.

Desde 2025, este juego incorporó la modalidad conocida como “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que puede incrementar el valor del premio cuando coincide con otras cifras acertadas.



Horario del sorteo Paisita Noche

El chance Paisita Noche realiza sorteos todos los días, aunque su horario cambia según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, las cifras seleccionadas deben coincidir exactamente y en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial.

Modalidades de juego del Paisita Noche

Este chance ofrece diferentes opciones de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio en Paisita Noche depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios para cualquier caso.



Documentos básicos



Tiquete original diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el premio



Premios menores a 48 UVT : solo requieren los documentos básicos.

: solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además se debe diligenciar el Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

además se debe diligenciar el Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anticipación y a nombre de la persona registrada en el tiquete.

En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar cerca de ocho días hábiles.