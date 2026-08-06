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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 6 de agosto de 2026

Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 6 de agosto de 2026

El chance Paisita Noche juega todos los días después del mediodía. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, jueves 6 de agosto de 2026.

paisita noche (2).jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

El chance Paisita Noche es uno de los sorteos más populares en Antioquia y otras regiones de Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y los resultados oficiales se transmiten a través de Teleantioquia.

Número ganador de Paisita Noche hoy jueves 6 de agosto de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 6 de agosto de 2026 es el 1114. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con el operador autorizado si su tiquete corresponde al resultado premiado.

  • Número ganador: 1114.
  • Dos últimas cifras: 14.
  • Tres últimas cifras: 114.

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una modalidad que permite aumentar las ganancias cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.

Resultao de Paisita Noche - 6 de agosto.png

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Los apostadores pueden realizar jugadas desde $500 y participar con apuestas de hasta $25.000. Para ganar un premio, las cifras elegidas deben coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

¿A qué hora juega Paisita Noche?

El sorteo de Paisita Noche se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 6:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 8:00 p. m. Los resultados pueden consultarse poco después de finalizar cada edición.

¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, que entregan premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, aunque existen documentos obligatorios para todos los ganadores.

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Documentos básicos:

  • Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

  • Premios inferiores a 48 UVT: solo debe presentar los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, deberá diligenciar el formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.
  • Premios superiores a 182 UVT: también deberá presentar una certificación bancaria expedida con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
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