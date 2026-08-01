Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026

El Chance Paisita Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los apostadores de Antioquia y otras regiones del país. Cada día, miles de jugadores esperan la publicación del resultado oficial para comprobar si su apuesta fue la ganadora y conocer los premios disponibles.

Además de sus diferentes modalidades de juego, este chance cuenta con la quinta balota, una cifra adicional incorporada desde 2025 que complementa el resultado principal y ofrece una oportunidad extra para obtener premios.

Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 1 de agosto de 2026

El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 1 de agosto de 2026 es el 7054 - zorro ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7054

Dos últimas cifras: 54

Tres últimas cifras: 054



Los participantes pueden consultar el resultado en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para verificar si su tiquete obtuvo algún premio.

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

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El Paisita Noche realiza sorteos todos los días, aunque el horario cambia de acuerdo con la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida. Para obtener el premio principal es necesario acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial.

Modalidades de apuesta del Paisita Noche

Este juego ofrece varias opciones para que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden oficial del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden oficial del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras, aunque aparezcan en una posición diferente.

Permite ganar acertando las cuatro cifras, aunque aparezcan en una posición diferente. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial. Combinado de tres cifras

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales sin importar el orden.

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales sin importar el orden. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Premia a quienes logran acertar solo la última cifra sorteada.

Quinta balota: una oportunidad adicional para ganar

La quinta balota fue incorporada al Chance Paisita durante 2025 como una cifra complementaria al resultado principal. Esta modalidad permite ampliar las posibilidades de obtener premios cuando coincide con la apuesta realizada.

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Desde su implementación, se ha convertido en una alternativa muy utilizada por los jugadores que buscan incrementar sus opciones de ganar en cada sorteo.

Requisitos para reclamar un premio

El proceso de pago depende del valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación requerida por el operador.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos anteriores, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

Será necesario presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con la quinta balota, el Chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor seguimiento entre los apostadores de Antioquia y otras regiones de Colombia.