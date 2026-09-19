Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2025

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance conocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre está relacionado con la cultura paisa y sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia.

Resultado Paisita Noche hoy 19 de septiembre

El número ganador del chance Paisita Noche para este sábado 19 de septiembre de 2026 fue el 8625 - cabra ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8625

Dos últimas cifras: 25

Tres últimas cifras: 625

Desde 2025, los participantes pueden incluir una quinta balota, también conocida como número adicional. Esta opción puede aumentar las ganancias cuando se acierta junto con otras cifras de la apuesta.



Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado correspondiente al sorteo.

¿A qué hora juega Paisita Noche?

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El Paisita Noche tiene sorteos todas las noches. De lunes a sábado se juega a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo se realiza a las 8:00 de la noche.

¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Cada una establece condiciones distintas de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden del sorteo. Combinado cuatro cifras: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: consiste en acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: corresponde a acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

corresponde a acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra.

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¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una documentación básica para iniciar el proceso.

Entre los documentos requeridos están:



Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También existen condiciones adicionales según el valor del premio, calculado con base en la UVT.

