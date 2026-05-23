Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 23 de mayo de 2026

Cada día, miles de colombianos consultan los resultados de Paisita Noche, uno de los chances más populares del país y con gran tradición en Antioquia. El sorteo, transmitido por Teleantioquia, se mantiene como una de las opciones favoritas entre quienes buscan probar suerte con distintas modalidades de apuesta.

Número ganador de Paisita Noche

El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 23 de mayo de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el resultado directamente con el tiquete oficial y en puntos autorizados.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:



Además de las mecánicas tradicionales, desde 2025 el juego incorporó la opción de la “quinta balota”, una cifra adicional que permite incrementar las ganancias cuando coincide con otros números del sorteo oficial.

Horario del sorteo de Paisita Noche

El chance Paisita Noche se juega todos los días, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada:



De lunes a sábado: el sorteo se realiza a las 6:00 p. m.

Domingos y festivos: el resultado se conoce desde las 8:00 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, escogiendo la modalidad que mejor se adapte a sus preferencias y posibilidades. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número exacto en el mismo orden anunciado oficialmente.

Modalidades para jugar el chance

El juego cuenta con diferentes opciones de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras que el participante quiera acertar.



Cuatro cifras directo o superpleno Consiste en acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.



Combinado de cuatro cifras En esta modalidad, el jugador gana si acierta las cuatro cifras sin importar el orden en que salgan.



Tres cifras directo Se debe acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.



Combinado de tres cifras Permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden.



Dos cifras o pata La apuesta se enfoca en acertar únicamente las dos últimas cifras exactas del sorteo.



Una cifra o uña El jugador gana si coincide solamente la última cifra del resultado oficial.

Quinta balota: la modalidad adicional de Paisita Noche

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Una de las novedades implementadas desde 2025 es la llamada “quinta balota”, una alternativa adicional que amplía las posibilidades de obtener premios más altos. Esta modalidad complementa la apuesta principal y se activa cuando el número extra coincide junto con otras cifras sorteadas.

La incorporación de esta opción ha generado mayor interés entre los apostadores habituales del chance.

Requisitos para reclamar premios de Paisita Noche

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El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido, aunque existen documentos básicos obligatorios para todos los casos.

Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica para hacer efectivo el pago.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos autorizados.

Premios superiores a 182 UVT

Quienes obtengan premios de mayor valor también deberán presentar una certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el dinero se entrega mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar cerca de ocho días hábiles.

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Dónde consultar los resultados de Paisita Noche