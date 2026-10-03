Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 3 de octubre de 2026

Paisita Noche es uno de los juegos de chance con mayor presencia en Antioquia y es transmitido por Teleantioquia. Este sábado 3 de octubre de 2026 se realizará un nuevo sorteo y los jugadores podrán consultar aquí las cifras oficiales.

Resultado Paisita Noche hoy, sábado 3 de octubre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 3 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los jugadores pueden comparar las cifras oficiales con las registradas en su tiquete para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

Paisita Noche realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 6:00 p. m.. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 8:00 p. m.

Publicidad

Por tratarse de sábado, el resultado de este 3 de octubre se conocerá después de las 6:00 p. m.

¿Cuánto cuesta jugar Paisita Noche?

Publicidad

Las apuestas de Paisita Noche tienen valores desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida por el jugador.

Modalidades de apuesta de Paisita Noche

Paisita Noche ofrece diferentes alternativas para participar en cada sorteo. Los jugadores pueden elegir la cantidad de cifras y la modalidad que prefieran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.

se apuesta por las cuatro cifras del número ganador. Cuatro cifras combinado: permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones.

permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones. Tres cifras directo: se eligen las tres últimas cifras del número ganador.

se eligen las tres últimas cifras del número ganador. Tres cifras combinado: se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras.

se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras. Dos cifras o pata: se juega con las dos últimas cifras.

se juega con las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se apuesta por una sola cifra del número ganador.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

Publicidad

Desde 2025, Paisita Noche cuenta con una quinta cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta alternativa puede generar una posibilidad adicional de premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio de Paisita Noche?

Publicidad

Si el resultado coincide con alguna de las modalidades premiadas, el ganador debe presentar la documentación requerida para solicitar el pago. Los requisitos dependen del valor del premio:



Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT:

También debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT:

Se requiere además un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días y a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT:

Se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.