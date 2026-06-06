Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 6 de junio de 2026

El Chance Paisita Noche se mantiene entre los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde diariamente miles de personas revisan los resultados oficiales para conocer si fueron favorecidas con alguno de los premios disponibles.

La popularidad de este juego de azar se debe, en gran parte, a la diversidad de modalidades de apuesta que ofrece, así como a las opciones adicionales que se han incorporado en los últimos años para ampliar las posibilidades de ganar.

Resultado ganador del Chance Paisita Noche 6 de junio

En el más reciente sorteo del Chance Paisita Noche, los números favorecidos fueron: 0680 - León



Dos últimas cifras: 80

Tres últimas cifras: 680

Horarios del sorteo del Chance Paisita Noche

Quienes participan en este juego deben tener presente que los horarios de los sorteos varían según el día de la semana.



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para acceder al premio mayor, es indispensable acertar el número ganador completo y en el mismo orden en que fue anunciado durante el sorteo.

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Modalidades de apuesta disponibles

Uno de los aspectos que ha contribuido al crecimiento del Chance Paisita Noche es la variedad de opciones de juego que pone a disposición de los participantes.



Cuatro cifras directo o superpleno Esta modalidad premia a quienes logran acertar las cuatro cifras exactas del resultado y en el orden correcto.



Combinado de cuatro cifras Permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras sorteadas, sin que el orden de aparición sea un requisito.



Tres cifras directo Los participantes deben coincidir exactamente con las tres últimas cifras del número ganador y respetar el orden establecido en el sorteo.



Combinado de tres cifras En esta alternativa, se premian las tres últimas cifras del resultado, aunque aparezcan en un orden diferente.



Dos cifras o pata La apuesta consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.



Una cifra o uña Esta modalidad ofrece la posibilidad de ganar al coincidir únicamente con la última cifra sorteada.

La quinta balota amplía las oportunidades de premio

Desde 2025, el Chance Paisita Noche incorporó la llamada quinta balota, una modalidad complementaria que busca ofrecer más alternativas a los apostadores.

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Esta opción añade una cifra adicional al resultado tradicional del sorteo, generando nuevas combinaciones asociadas al número principal. Con esta innovación, los participantes cuentan con más oportunidades de acceder a premios complementarios y diversificar sus estrategias de juego.

La inclusión de esta modalidad ha despertado un notable interés entre quienes siguen diariamente los resultados del Chance Paisita Noche, consolidando aún más la presencia del sorteo dentro del mercado de juegos de azar en Colombia.

Cómo reclamar un premio del Chance Paisita Noche

El proceso para cobrar un premio depende del monto ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que todos los beneficiarios deben presentar para iniciar el trámite correspondiente.

Documentos obligatorios

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT

Para estos casos, únicamente se requiere presentar la documentación básica en los puntos de pago autorizados.

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Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos mencionados, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT, exigido por la normativa vigente para los procedimientos de control y verificación.

Premios superiores a 182 UVT

Los beneficiarios deben entregar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.

