Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

El Chance Paisita Noche continúa entre los sorteos más consultados por los apostadores de Antioquia y otras regiones de Colombia. Sus diferentes modalidades de juego permiten participar con distintas alternativas y consultar diariamente el resultado oficial para verificar los números acertados.

A esta oferta se suma la quinta balota, incorporada al juego desde 2025 como una cifra adicional que acompaña el resultado principal y ofrece otra posibilidad de obtener premios cuando coincide con la apuesta.

Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 8 de agosto de 2026

El número ganador del chance Super Paisita Noche para este sábado 8 de agosto de 2026 fue el 4031 - delfín. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4031

Dos últimas cifras: 31

Tres últimas cifras: 031

Los jugadores pueden verificar el resultado en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para confirmar si su tiquete obtuvo algún premio.

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¿A qué hora se juega Paisita Noche?

Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario depende de la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, según la modalidad escogida. Para acceder al premio mayor es necesario acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del resultado oficial.

Modalidades de apuesta en Paisita Noche

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El juego dispone de varias alternativas para que los participantes seleccionen la opción que mejor se ajuste a su forma de jugar.



Cuatro cifras directo o superpleno

Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden en que fueron sorteadas.

Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el orden en que fueron sorteadas. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, aunque aparezcan en una posición diferente.

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, aunque aparezcan en una posición diferente. Tres cifras directo

Premia cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial y conservan el mismo orden.

Premia cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial y conservan el mismo orden. Combinado de tres cifras

Entrega premio al acertar las tres cifras finales, sin importar la posición en la que aparezcan.

Entrega premio al acertar las tres cifras finales, sin importar la posición en la que aparezcan. Dos cifras o pata

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador en el orden correspondiente.

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador en el orden correspondiente. Una cifra o uña

Esta modalidad premia a quienes aciertan únicamente la última cifra sorteada.

Quinta balota: una opción adicional del Paisita Noche

La quinta balota fue incorporada al Paisita Noche durante 2025 y funciona como una cifra adicional al resultado principal del sorteo.

Esta alternativa permite acceder a posibilidades complementarias de premio cuando la cifra obtenida coincide con la apuesta realizada, por lo que se ha convertido en uno de los elementos destacados del juego.

Requisitos para reclamar premios

El proceso para cobrar un premio depende del valor obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar la documentación establecida por el operador.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica para realizar el proceso de cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

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Premios superiores a 182 UVT

También es necesario presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con la quinta balota, el Chance Paisita Noche mantiene su presencia entre los juegos de azar más consultados por los apostadores de Antioquia y otras regiones del país.