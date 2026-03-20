Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 20 de marzo de 2026

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El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el departamento de Antioquia. Cada día, miles de apostadores siguen de cerca el resultado oficial con la expectativa de que su número coincida con la combinación ganadora.
En el sorteo realizado el viernes 20 de marzo de 2026, el número ganador del chance Paisita Noche fue:
Estos resultados corresponden a la información oficial del sorteo y son clave para que los jugadores verifiquen sus tiquetes y confirmen si obtuvieron algún premio.
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la opción de quinta balota, una alternativa diseñada para quienes buscan incrementar el valor de sus posibles ganancias. Esta modalidad es opcional y se activa al momento de realizar la apuesta.
En caso de acertar las cuatro cifras exactas y tener habilitada esta opción, el premio puede aumentar significativamente. No obstante, esta alternativa no modifica las reglas tradicionales del juego, por lo que también se puede participar bajo la modalidad clásica.
El funcionamiento del juego es sencillo, lo que facilita la participación tanto de jugadores frecuentes como de nuevos apostadores. Para jugar, se deben seguir estos pasos:
Si el número coincide con el resultado oficial, el jugador recibe un premio según el tipo de apuesta realizada. Uno de los factores que impulsa su popularidad es el bajo costo de las apuestas, que generalmente oscila entre $500 y $25.000, permitiendo el acceso a distintos perfiles de jugadores.
Los resultados del sorteo se anuncian en los siguientes horarios:
En estos horarios se publican los números ganadores correspondientes a cada jornada.
El Paisita Noche ofrece diversas opciones de juego que se adaptan a las preferencias de cada usuario:
Esta variedad permite que cada jugador defina su estrategia de apuesta según su presupuesto y nivel de riesgo.
En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar.
Entre los operadores autorizados se encuentran:
Estas plataformas permiten registrarse, validar la identidad y realizar recargas a través de PSE o transferencias bancarias.
Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:
Dependiendo del monto ganado, se pueden solicitar requisitos adicionales:
Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:
Los resultados oficiales se publican diariamente, lo que permite a los jugadores consultar de forma rápida si su número resultó ganador y mantenerse al día con las novedades del sorteo.