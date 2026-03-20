Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 20 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el departamento de Antioquia. Cada día, miles de apostadores siguen de cerca el resultado oficial con la expectativa de que su número coincida con la combinación ganadora.



Resultado oficial del Paisita Noche – 20 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el viernes 20 de marzo de 2026, el número ganador del chance Paisita Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Estos resultados corresponden a la información oficial del sorteo y son clave para que los jugadores verifiquen sus tiquetes y confirmen si obtuvieron algún premio.



Quinta balota: modalidad adicional desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la opción de quinta balota, una alternativa diseñada para quienes buscan incrementar el valor de sus posibles ganancias. Esta modalidad es opcional y se activa al momento de realizar la apuesta.

En caso de acertar las cuatro cifras exactas y tener habilitada esta opción, el premio puede aumentar significativamente. No obstante, esta alternativa no modifica las reglas tradicionales del juego, por lo que también se puede participar bajo la modalidad clásica.



Cómo se juega el Chance Paisita Noche

El funcionamiento del juego es sencillo, lo que facilita la participación tanto de jugadores frecuentes como de nuevos apostadores. Para jugar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número

Seleccionar la modalidad de apuesta

Esperar el resultado del sorteo

Si el número coincide con el resultado oficial, el jugador recibe un premio según el tipo de apuesta realizada. Uno de los factores que impulsa su popularidad es el bajo costo de las apuestas, que generalmente oscila entre $500 y $25.000, permitiendo el acceso a distintos perfiles de jugadores.



Horarios del sorteo del Paisita Noche

Los resultados del sorteo se anuncian en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos horarios se publican los números ganadores correspondientes a cada jornada.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

El Paisita Noche ofrece diversas opciones de juego que se adaptan a las preferencias de cada usuario:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

acierto en orden de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acierto sin importar la posición

acierto sin importar la posición Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Esta variedad permite que cada jugador defina su estrategia de apuesta según su presupuesto y nivel de riesgo.

Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar.

Entre los operadores autorizados se encuentran:



Paga Todo

Gana

Su Red

Apuestas Cúcuta 75

Estas plataformas permiten registrarse, validar la identidad y realizar recargas a través de PSE o transferencias bancarias.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad y copia

Dependiendo del monto ganado, se pueden solicitar requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT

diligenciar Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Últimos resultados del Paisita Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



19 de marzo de 2026: 7691.

7691. 18 de marzo de 2026: 3413

3413 17 de marzo de 2026: 6076

6076 16 de marzo de 2026: 8407

Los resultados oficiales se publican diariamente, lo que permite a los jugadores consultar de forma rápida si su número resultó ganador y mantenerse al día con las novedades del sorteo.