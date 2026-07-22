Plan de premios y aproximaciones de la Lotería del Valle: guía completa de aciertos

La Lotería del Valle es uno de los juegos de azar más tradicionales y de mayor confianza en Colombia. Además de su atractivo Premio Mayor y sus múltiples premios secos, cuenta con una sólida estructura de aproximaciones al Premio Mayor, lo que permite a miles de apostadores ganar dinero semanalmente, incluso si no aciertan la combinación exacta del premio acumulado principal.

Para entender cuánto puede ganar, es clave diferenciar entre acertar combinaciones con diferente serie y con la misma serie. A continuación, detallamos los valores brutos, la cantidad de premios disponibles, el valor neto por billete (luego de retenciones de ley) y el cobro final por cada fracción jugada.

1. Aproximaciones al Premio Mayor con DIFERENTE SERIE

Las aproximaciones con diferente serie corresponden a los aciertos numéricos coincidentes con el Premio Mayor, sin importar la serie que haya caído. Son los premios con mayor frecuencia de acierto entre los compradores.

Concepto Valor premio CANT Valor neto premio billete Valor total por cada fracción ULTIMA $ 21.687 275.319 $ 18.000 $ 6.000 DOS ULTIMAS $ 43.373 25.029 $ 36.000 $ 12.000 DOS PRIMERAS $ 43.373 25.029 $ 36.000 $ 12.000 TRES PRIMERAS $ 65.060 2.781 $ 54.000 $ 18.000 TRES ULTIMAS $ 65.060 2.781 $ 54.000 $ 18.000 DOS PRIMERAS Y ULTIMA $ 65.060 2.781 $ 54.000 $ 18.000 PRIMERA Y DOS ULTIMA $ 65.060 2.781 $ 54.000 $ 18.000 CUATRO CIFRAS $ 5.800.000 309 $ 3.851.200 $ 1.604.667 SECOS EN DIFERENTE SERIE $ 43.373 9.888 $ 36.000 $ 12.000

2. Aproximaciones al Premio Mayor CON LA MISMA SERIE

Cuando sus números coinciden con el Premio Mayor y además atina a la misma serie, la escala de premios aumenta considerablemente.



Concepto Valor premio CANT Valor neto premio billete Valor total por cada fracción POSTERIOR $ 5.800.000 1 $ 3.851.200 $ 1.604.667 ANTERIOR $ 5.800.000 1 $ 3.851.200 $ 1.604.667 SERIE $ 21.687 8.908 $ 18.000 $ 6.000 TRES PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR $ 8.674.699 9 $ 5.760.000 $ 1.920.000 TRES ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR $ 8.674.699 9 $ 5.760.000 $ 1.920.000 DOS PRIMERAS CIFRAS Y ULTIMA DEL MAYOR $ 8.674.699 9 $ 5.760.000 $ 1.920.000 PRIMERA CIFRA Y DOS ULTIMAS DEL MAYOR $ 8.674.699 9 $ 5.760.000 $ 1.920.000 DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR $ 867.470 81 $ 720.000 $ 240.000 DOS ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR $ 867.470 81 $ 720.000 $ 240.000 ULTIMA CIFRA DEL MAYOR $ 43.373 891 $ 36.000 $ 12.000

Claves sobre el Cobro de Premios