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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Plan de premios y aproximaciones de la Lotería del Valle: guía completa de aciertos

Plan de premios y aproximaciones de la Lotería del Valle: guía completa de aciertos

Descubra cuánto paga la Lotería del Valle en aproximaciones al Premio Mayor. Consulte la tabla de premios netos y brutos con misma serie y diferente serie por billete o fracción.

Graficado promocional del plan de premios de la Lotería del Valle con un premio mayor de 9.000 millones de pesos.
El plan de premios de la Lotería del Valle incluye un premio mayor de 9.000 millones de pesos y secos de hasta 500 millones. La pieza publicitaria integra los distintivos de la Gobernación del Valle del Cauca y la Beneficencia del Valle.
Foto: Lotería del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

La Lotería del Valle es uno de los juegos de azar más tradicionales y de mayor confianza en Colombia. Además de su atractivo Premio Mayor y sus múltiples premios secos, cuenta con una sólida estructura de aproximaciones al Premio Mayor, lo que permite a miles de apostadores ganar dinero semanalmente, incluso si no aciertan la combinación exacta del premio acumulado principal.

Para entender cuánto puede ganar, es clave diferenciar entre acertar combinaciones con diferente serie y con la misma serie. A continuación, detallamos los valores brutos, la cantidad de premios disponibles, el valor neto por billete (luego de retenciones de ley) y el cobro final por cada fracción jugada.

1. Aproximaciones al Premio Mayor con DIFERENTE SERIE

Las aproximaciones con diferente serie corresponden a los aciertos numéricos coincidentes con el Premio Mayor, sin importar la serie que haya caído. Son los premios con mayor frecuencia de acierto entre los compradores.

ConceptoValor premioCANTValor neto premio billeteValor total por cada fracción
ULTIMA$ 21.687275.319$ 18.000$ 6.000
DOS ULTIMAS$ 43.37325.029$ 36.000$ 12.000
DOS PRIMERAS$ 43.37325.029$ 36.000$ 12.000
TRES PRIMERAS$ 65.0602.781$ 54.000$ 18.000
TRES ULTIMAS$ 65.0602.781$ 54.000$ 18.000
DOS PRIMERAS Y ULTIMA$ 65.0602.781$ 54.000$ 18.000
PRIMERA Y DOS ULTIMA$ 65.0602.781$ 54.000$ 18.000
CUATRO CIFRAS$ 5.800.000309$ 3.851.200$ 1.604.667
SECOS EN DIFERENTE SERIE$ 43.3739.888$ 36.000$ 12.000

2. Aproximaciones al Premio Mayor CON LA MISMA SERIE

Cuando sus números coinciden con el Premio Mayor y además atina a la misma serie, la escala de premios aumenta considerablemente.

ConceptoValor premioCANTValor neto premio billeteValor total por cada fracción
POSTERIOR$ 5.800.0001$ 3.851.200$ 1.604.667
ANTERIOR$ 5.800.0001$ 3.851.200$ 1.604.667
SERIE$ 21.6878.908$ 18.000$ 6.000
TRES PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR$ 8.674.6999$ 5.760.000$ 1.920.000
TRES ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR$ 8.674.6999$ 5.760.000$ 1.920.000
DOS PRIMERAS CIFRAS Y ULTIMA DEL MAYOR$ 8.674.6999$ 5.760.000$ 1.920.000
PRIMERA CIFRA Y DOS ULTIMAS DEL MAYOR$ 8.674.6999$ 5.760.000$ 1.920.000
DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR$ 867.47081$ 720.000$ 240.000
DOS ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR$ 867.47081$ 720.000$ 240.000
ULTIMA CIFRA DEL MAYOR$ 43.373891$ 36.000$ 12.000

Claves sobre el Cobro de Premios

  1. Diferencia entre valor bruto y neto: El valor neto es el monto resultante tras aplicar los impuestos de ley (Retención en la Fuente e impuestos a juegos de suerte y azar en Colombia).
  2. Fracciones: Si adquieres un tercio de billete (1 fracción), recibes exactamente la tercera parte del premio neto total de ese billete.
  3. Conservación del boleto: Para hacer efectivo cualquier premio o aproximación, es indispensable presentar el billete o fracción física en óptimas condiciones, sin enmendaduras, tachaduras ni roturas.
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