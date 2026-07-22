Plan de premios y aproximaciones de la Lotería del Valle: guía completa de aciertos

La Lotería del Valle es uno de los juegos de azar más tradicionales y de mayor confianza en Colombia. Además de su atractivo Premio Mayor y sus múltiples premios secos, cuenta con una sólida estructura de aproximaciones al Premio Mayor, lo que permite a miles de apostadores ganar dinero semanalmente, incluso si no aciertan la combinación exacta del premio acumulado principal.
Para entender cuánto puede ganar, es clave diferenciar entre acertar combinaciones con diferente serie y con la misma serie. A continuación, detallamos los valores brutos, la cantidad de premios disponibles, el valor neto por billete (luego de retenciones de ley) y el cobro final por cada fracción jugada.
1. Aproximaciones al Premio Mayor con DIFERENTE SERIE
Las aproximaciones con diferente serie corresponden a los aciertos numéricos coincidentes con el Premio Mayor, sin importar la serie que haya caído. Son los premios con mayor frecuencia de acierto entre los compradores.
|Concepto
|Valor premio
|CANT
|Valor neto premio billete
|Valor total por cada fracción
|ULTIMA
|$ 21.687
|275.319
|$ 18.000
|$ 6.000
|DOS ULTIMAS
|$ 43.373
|25.029
|$ 36.000
|$ 12.000
|DOS PRIMERAS
|$ 43.373
|25.029
|$ 36.000
|$ 12.000
|TRES PRIMERAS
|$ 65.060
|2.781
|$ 54.000
|$ 18.000
|TRES ULTIMAS
|$ 65.060
|2.781
|$ 54.000
|$ 18.000
|DOS PRIMERAS Y ULTIMA
|$ 65.060
|2.781
|$ 54.000
|$ 18.000
|PRIMERA Y DOS ULTIMA
|$ 65.060
|2.781
|$ 54.000
|$ 18.000
|CUATRO CIFRAS
|$ 5.800.000
|309
|$ 3.851.200
|$ 1.604.667
|SECOS EN DIFERENTE SERIE
|$ 43.373
|9.888
|$ 36.000
|$ 12.000
2. Aproximaciones al Premio Mayor CON LA MISMA SERIE
Cuando sus números coinciden con el Premio Mayor y además atina a la misma serie, la escala de premios aumenta considerablemente.
|Concepto
|Valor premio
|CANT
|Valor neto premio billete
|Valor total por cada fracción
|POSTERIOR
|$ 5.800.000
|1
|$ 3.851.200
|$ 1.604.667
|ANTERIOR
|$ 5.800.000
|1
|$ 3.851.200
|$ 1.604.667
|SERIE
|$ 21.687
|8.908
|$ 18.000
|$ 6.000
|TRES PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR
|$ 8.674.699
|9
|$ 5.760.000
|$ 1.920.000
|TRES ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR
|$ 8.674.699
|9
|$ 5.760.000
|$ 1.920.000
|DOS PRIMERAS CIFRAS Y ULTIMA DEL MAYOR
|$ 8.674.699
|9
|$ 5.760.000
|$ 1.920.000
|PRIMERA CIFRA Y DOS ULTIMAS DEL MAYOR
|$ 8.674.699
|9
|$ 5.760.000
|$ 1.920.000
|DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR
|$ 867.470
|81
|$ 720.000
|$ 240.000
|DOS ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR
|$ 867.470
|81
|$ 720.000
|$ 240.000
|ULTIMA CIFRA DEL MAYOR
|$ 43.373
|891
|$ 36.000
|$ 12.000
Claves sobre el Cobro de Premios
- Diferencia entre valor bruto y neto: El valor neto es el monto resultante tras aplicar los impuestos de ley (Retención en la Fuente e impuestos a juegos de suerte y azar en Colombia).
- Fracciones: Si adquieres un tercio de billete (1 fracción), recibes exactamente la tercera parte del premio neto total de ese billete.
- Conservación del boleto: Para hacer efectivo cualquier premio o aproximación, es indispensable presentar el billete o fracción física en óptimas condiciones, sin enmendaduras, tachaduras ni roturas.