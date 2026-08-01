Resultado Baloto y Revancha del sábado 1 de agosto de 2026

Este sábado 1 de agosto de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2.690 de Baloto y Revancha, uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia. Miles de colombianos jugaron su boleto con la ilusión de quedarse con el multimillonario premio.

A continuación, le presentamos la combinación ganadora, el desglose de premios y el nuevo monto acumulado para la próxima jornada.

Números ganadores de Baloto (Sorteo 2.690)

Los números que salieron de las balotas para el premio principal de Baloto este 01 de agosto fueron: (a espera del sorteo)



Combinación ganadora: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Súper Balota (SB): XX

Desglose de ganadores Baloto

Para este sorteo, el gran acumulado no tuvo un ganador principal con los 5 aciertos más la Súper Balota. Sin embargo, miles de colombianos resultaron ganadores en las diferentes categorías menores, repartiendo los millones ganados en premios.

Números ganadores de Revancha (Sorteo 2.690)

En el caso de la Revancha, la suerte entregó la siguiente combinación de números: (a espera del sorteo)



Combinación ganadora: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Súper Balota (SB): XX

Desglose de ganadores Revancha

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El premio mayor de la Revancha tampoco cayó en esta oportunidad, pero miles de personas se llevaron incentivos económicos, sumando un total de $103.565.500 entregados.

Nuevo acumulado de Baloto y Revancha

Al no registrarse ganadores de los premios mayores en el sorteo 2.690, los acumulados siguen creciendo para el próximo juego.



Nuevo Acumulado Baloto: $50.800 Millones de pesos

Nuevo Acumulado Revancha: $9.400 Millones de pesos

¿Cómo cobrar su premio?

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Si su tiquete resultó ganador de un premio menor a 182 UVT, podrá cobrarlo directamente en los puntos de venta autorizados SuRED o SuperGIROS a nivel nacional. Si se trata de un premio mayor, deberá gestionar el cobro en las fiduciarias autorizadas presentando el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad.