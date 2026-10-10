Resultado de Chontico Noche hoy sorteo sábado 10 de octubre de 2026

Chontico Noche es uno de los juegos de chance populares en el Valle del Cauca, donde numerosos participantes consultan sus resultados después de cada sorteo. Este sábado 10 de octubre de 2026 se conocerá una nueva combinación ganadora.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 10 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los participantes deben comparar el resultado oficial con las cifras registradas en su tiquete para comprobar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

Chontico Noche realiza sus sorteos de lunes a viernes a las 7:00 p. m., los sábados a las 10:00 p. m. y los domingos y días festivos a las 8:00 p. m..

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¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad seleccionada. Se puede participar desde $500, con un máximo de $10.000 por apuesta, de acuerdo con la información disponible para este juego.

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Modalidades de apuesta de Chontico Noche

Los jugadores pueden elegir entre diferentes modalidades, según la cantidad de cifras que deseen seleccionar y la forma de apostar:



Cuatro cifras directo o superpleno: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.

se apuesta por las cuatro cifras del número ganador. Cuatro cifras combinado: permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones.

permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones. Tres cifras directo: se eligen las tres últimas cifras del número ganador.

se eligen las tres últimas cifras del número ganador. Tres cifras combinado: se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras.

se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras. Dos cifras o pata: se juega con las dos últimas cifras.

se juega con las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se apuesta por una sola cifra del número ganador.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

Desde 2025, Chontico Noche cuenta con una quinta cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta opción se suma a las modalidades disponibles y puede representar una posibilidad adicional de premio, según las condiciones de la apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio de Chontico Noche?

Quienes obtengan un premio deben presentar la documentación requerida para solicitar el pago. Los requisitos pueden variar según el monto ganado:



Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT, también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT, se requiere un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días y a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.