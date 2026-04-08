Resultado de Chontico Noche, último sorteo hoy miércoles 8 de abril de 2026

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El chance Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Su dinámica sencilla, sumada a las diferentes formas de ganar, lo convierten en una opción atractiva para miles de jugadores que diariamente revisan los resultados oficiales.
En el sorteo realizado el miércoles, 8 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: 0560 - 7.
Estos resultados corresponden al sorteo más reciente y son los válidos para que los apostadores verifiquen sus jugadas.
El Chontico Noche se juega todos los días del año, con horarios que varían según la jornada:
Durante estas franjas, los jugadores suelen consultar los resultados en tiempo real. Además, el portafolio incluye otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las opciones de juego.
Una de las principales razones de su popularidad es la variedad de modalidades disponibles, que permiten ajustar la apuesta según la estrategia de cada jugador:
Esta diversidad hace que el juego sea dinámico y accesible para todo tipo de apostadores.
El costo de participación es otro de los factores que impulsan su alcance:
Estos valores permiten jugar sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Con el crecimiento de las plataformas digitales, también es posible participar en el Chontico Noche de manera online a través de operadores autorizados por Coljuegos. El proceso es sencillo:
De esta forma, los usuarios pueden jugar desde cualquier lugar con respaldo legal.
Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y su copia. Los requisitos varían según el monto ganado:
Cumplir con estas condiciones es clave para garantizar el pago del premio.
A continuación, algunos de los resultados recientes del sorteo:
Siempre se recomienda contrastar esta información con los canales oficiales para validar los resultados y evitar confusiones