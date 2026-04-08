Resultado de Chontico Noche, último sorteo hoy miércoles 8 de abril de 2026

El chance Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Su dinámica sencilla, sumada a las diferentes formas de ganar, lo convierten en una opción atractiva para miles de jugadores que diariamente revisan los resultados oficiales.



Resultado oficial del Chontico Noche – 8 de abril de 2026

En el sorteo realizado el miércoles, 8 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: 0560 - 7.



Número ganador: 0560.

Dos últimas cifras: 60.

Tres últimas cifras: 560.

Quinta balota: 7.

Estos resultados corresponden al sorteo más reciente y son los válidos para que los apostadores verifiquen sus jugadas.



Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año, con horarios que varían según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, los jugadores suelen consultar los resultados en tiempo real. Además, el portafolio incluye otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las opciones de juego.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Una de las principales razones de su popularidad es la variedad de modalidades disponibles, que permiten ajustar la apuesta según la estrategia de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto en orden

: acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

acierto en orden de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta diversidad hace que el juego sea dinámico y accesible para todo tipo de apostadores.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche

El costo de participación es otro de los factores que impulsan su alcance:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos valores permiten jugar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Con el crecimiento de las plataformas digitales, también es posible participar en el Chontico Noche de manera online a través de operadores autorizados por Coljuegos. El proceso es sencillo:



Registro en una plataforma oficial Validación de identidad Recarga de saldo Elección del número y la modalidad Confirmación de la apuesta

De esta forma, los usuarios pueden jugar desde cualquier lugar con respaldo legal.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y su copia. Los requisitos varían según el monto ganado:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

diligenciar formulario SIPLAFT 182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estas condiciones es clave para garantizar el pago del premio.



Últimos resultados del Chontico Noche

A continuación, algunos de los resultados recientes del sorteo:



7 de abril de 2026: 0756 - 4

0756 - 4 5 de abril de 2026: 1234 - 2

1234 - 2 4 de abril de 2026: 4214 - 5

4214 - 5 3 de abril de 2026: 4801 - 6

Siempre se recomienda contrastar esta información con los canales oficiales para validar los resultados y evitar confusiones