Resultado de la Lotería del Quindío del sorteo hoy jueves 1 de octubre de 2026

La Lotería del Quindío realizó el sorteo número 3018 durante la noche del jueves 1 de octubre de 2026. El premio mayor cayó en el número 1999, de la serie 046.

Premios secos de la Lotería del Quindío

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos, con valores que fueron desde los $10 millones hasta los $200 millones.

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¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m. En cada jornada se anuncian los números ganadores del premio mayor y de los diferentes premios secos establecidos en el plan de premios.

Para confirmar un resultado, los jugadores deben consultar los canales oficiales y las transmisiones autorizadas de la Lotería del Quindío, además de revisar tanto el número como la serie del billete.



¿Cómo jugar la Lotería del Quindío?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Quindío, los jugadores deben tener en cuenta los siguientes pasos:

