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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado de la Lotería del Quindío del sorteo hoy jueves 1 de octubre de 2026

Resultado de la Lotería del Quindío del sorteo hoy jueves 1 de octubre de 2026

Consulte los resultados de la Lotería del Quindío, sorteo 3017 del jueves 1 de octubre de 2026. Regresa luego de varios meses.

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Lotería del Quindío
Foto: ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

La Lotería del Quindío realizó el sorteo número 3018 durante la noche del jueves 1 de octubre de 2026. El premio mayor cayó en el número 1999, de la serie 046.

Premio mayor de la Lotería del Quindío -1 de octubre.png

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Premios secos de la Lotería del Quindío

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos, con valores que fueron desde los $10 millones hasta los $200 millones.

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¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m. En cada jornada se anuncian los números ganadores del premio mayor y de los diferentes premios secos establecidos en el plan de premios.

Para confirmar un resultado, los jugadores deben consultar los canales oficiales y las transmisiones autorizadas de la Lotería del Quindío, además de revisar tanto el número como la serie del billete.

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¿Cómo jugar la Lotería del Quindío?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Quindío, los jugadores deben tener en cuenta los siguientes pasos:

  1. Elegir el número: se selecciona un número de cuatro cifras junto con una serie autorizada.
  2. Comprar el billete: puede adquirirse físicamente con un lotero, en puntos autorizados de Gana/Paga Todo o mediante los canales digitales oficiales de la Lotería del Quindío.
  3. Comprar una fracción: cada billete está dividido en varias fracciones. Es posible adquirir el billete completo o una fracción, teniendo en cuenta que el valor del premio corresponde proporcionalmente a la participación adquirida.
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