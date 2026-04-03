Resultado de Sinuano Noche, último sorteo hoy viernes 3 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Cada noche, miles de personas revisan el resultado oficial con la ilusión de acertar la combinación ganadora y llevarse alguno de los premios disponibles.



Resultado oficial del Sinuano Noche del 3 de abril de 2026

En el sorteo realizado el viernes 3 de abril de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: 2104 - 3.

Resultado completo



Número ganador: 2104.

Dos últimas cifras: 04.

Tres últimas cifras: 104.

Quinta: 3.

Este fue el resultado más reciente reportado para este sorteo y es el que deben tener en cuenta los jugadores al momento de verificar sus apuestas.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una de las opciones más constantes dentro del chance en Colombia.

Por lo general, el resultado oficial se conoce después de las 10:30 p. m., una vez concluye el sorteo. Ese horario suele concentrar el mayor volumen de consultas, ya que es cuando los apostadores revisan si su número fue favorecido.



Cómo se juega el chance Sinuano Noche

Una de las razones por las que este sorteo mantiene su popularidad es su variedad de modalidades de apuesta, que permite a cada jugador participar según su presupuesto y nivel de riesgo.



Además, el valor para jugar suele oscilar entre $500 y $25.000, lo que lo hace accesible para distintos tipos de apostadores.



Opciones de apuesta más comunes

Entre las modalidades más utilizadas en el chance Sinuano Noche se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras exactas.

coincidir con las tres últimas cifras exactas. Combinado tres cifras: acertar esas cifras en cualquier posición.

acertar esas cifras en cualquier posición. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden.

acertar las dos últimas cifras en orden. Una cifra o uña: acertar únicamente el último dígito.

Cada una de estas opciones ofrece diferentes probabilidades y tipos de premio, por lo que muchos jugadores eligen la que mejor se ajusta a su estrategia.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Actualmente, el chance Sinuano Noche también puede jugarse por internet a través de plataformas digitales autorizadas en Colombia, supervisadas por Coljuegos.

Pasos para jugar en línea



Crear una cuenta en una plataforma autorizada.

Validar la identidad del usuario.

Recargar saldo mediante opciones como PSE, transferencias o billeteras digitales .

. Elegir el número, la modalidad de apuesta y el sorteo.

Confirmar la jugada y guardar el comprobante.

Esta alternativa permite participar desde cualquier lugar y consultar los resultados de forma rápida y práctica.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Las personas ganadoras deben presentar ciertos documentos para reclamar su premio de manera correcta.

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Documentos básicos



Presentar el tiquete original en buen estado.

en buen estado. Mostrar el documento de identidad junto con su copia.

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

solo se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT .

se debe diligenciar el . Premios desde 182 UVT: también se exige una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Tener estos documentos listos puede facilitar el proceso de validación y pago.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Revisar los resultados recientes también es una práctica común entre quienes siguen este sorteo de manera habitual. Estos fueron algunos de los números ganadores más recientes:



2 de abril de 2026: 9539 - 3

9539 - 3 1 de abril de 2026: 6895

6895 31 de marzo de 2026: 9893 - 2

9893 - 2 30 de marzo de 2026: 8346 - 7

8346 - 7 29 de marzo de 2026: 6726 - 7

Antes de reclamar cualquier premio, siempre es recomendable verificar el resultado en canales oficiales o puntos autorizados, para confirmar que la información corresponda al sorteo más reciente.