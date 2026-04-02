Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 2 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe de Colombia, con una alta participación en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Cada jornada nocturna, miles de jugadores están atentos a los resultados oficiales con la expectativa de acertar el número ganador y obtener alguno de los premios disponibles.



Resultado oficial del Sinuano Noche del 2 de abril de 2026

En el sorteo realizado el jueves 2 de abril de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: 9539 - 3.



Número ganador: 9539

Dos últimas cifras: 39

Tres últimas cifras: 539

Quinta: 3

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se realiza todos los días del año, lo que garantiza una frecuencia continua para los jugadores interesados.

Generalmente, el resultado oficial se publica después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Es en este horario cuando se registra el mayor número de consultas, ya que los participantes buscan confirmar si su número resultó ganador.



Cómo se juega el chance Sinuano Noche

La dinámica del chance Sinuano Noche destaca por su flexibilidad, permitiendo a los usuarios elegir entre diversas modalidades de apuesta según sus preferencias.

El valor de participación también es un factor clave en su popularidad, ya que las apuestas suelen estar entre $500 y $25.000, lo que facilita el acceso a jugadores con diferentes presupuestos.



Opciones de apuesta más comunes

El sorteo ofrece múltiples alternativas que se ajustan a distintos niveles de riesgo y probabilidad de acierto. Entre las más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden

Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras exactas

Combinado tres cifras: acertar esas cifras en cualquier posición

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden

Una cifra o uña: acertar únicamente el último dígito

Cada modalidad ofrece diferentes posibilidades de premio, lo que permite a los jugadores diseñar su propia estrategia de juego.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

El avance de la tecnología ha permitido que el Sinuano Noche también esté disponible en plataformas digitales autorizadas en Colombia, todas bajo la supervisión de Coljuegos.



Pasos para jugar en línea

Para participar a través de internet, los usuarios deben seguir un proceso sencillo:



Crear una cuenta en una plataforma autorizada Validar la identidad del usuario Recargar saldo mediante opciones como PSE, transferencias o billeteras digitales Elegir el número, la modalidad de apuesta y el sorteo Confirmar la jugada y conservar el comprobante

Esta modalidad facilita el acceso al juego desde cualquier lugar y permite consultar los resultados de manera rápida.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Los ganadores del Sinuano Noche deben cumplir con ciertos requisitos para poder reclamar sus premios sin inconvenientes.



Documentos básicos

Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar el documento de identidad junto con su copia

Según el valor del premio

Dependiendo del monto obtenido, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: únicamente documentación básica

Premios entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Premios desde 182 UVT: presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad

Contar con estos documentos al día agiliza el proceso de validación y pago del premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

La consulta de resultados recientes es una práctica habitual entre los jugadores habituales de este sorteo. A continuación, algunos de los números ganadores más recientes:

