Resultado de Súper Astro Luna, último sorteo hoy jueves 26 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Súper Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su formato diferencial, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo distingue de los sorteos tradicionales y mantiene la expectativa diaria de miles de jugadores que revisan atentamente los resultados oficiales.
En el sorteo realizado el jueves, 26 de febrero de 2026, el resultado oficial fue:
Estos son los únicos datos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda contrastar siempre la información en canales oficiales autorizados.
El Súper Astro Luna cuenta con una mecánica sencilla y accesible. Para participar, el jugador debe seleccionar:
Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número en orden exacto (de izquierda a derecha) y que coincida también el signo zodiacal elegido, según la modalidad seleccionada.
El juego ofrece además la opción “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta alternativa debe solicitarse al momento de realizar la jugada.
Cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, brindando mayor flexibilidad para probar distintas combinaciones en un mismo comprobante.
El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales quedan disponibles a través de los canales autorizados.
El valor de la apuesta está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos:
Este rango permite participar tanto con montos bajos como con apuestas de mayor valor, según la estrategia de cada jugador.
El Súper Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país y también a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.
Para apostar en línea, el usuario debe:
Esta modalidad facilita el acceso al juego y permite consultar el resultado en tiempo real dentro del marco legal colombiano.
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre se deben presentar documentos básicos.
Estos fueron los resultados oficiales de sorteos anteriores:
El Súper Astro Luna mantiene su atractivo gracias a su combinación única de números y astrología, consolidándose como una de las alternativas más llamativas dentro de los juegos de chance en Colombia.