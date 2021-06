Resultado del Baloto, loterías del Meta, Manizales y Valle del 9 de junio

Este miércoles, 9 de junio, se realizaron los sorteos del Baloto , loterías del Meta, Manizales y Valle.

Estos son los resultados con el respectivo número de serie:

Baloto: 14 - 34 - 07 - 41 - 20 superbalota: 04

Baloto Revancha: 41 - 26 - 06 - 27 - 07 superbalota: 15

Lotería del Meta: 0792 serie: 096

Lotería del Manizales: 3652 serie: 031

3652 031 Lotería del Valle: 0323 serie: 106

Estos con los resultados del chance del 9 de junio:

Dorado mañana: 6578

Dorado tarde: 0003

Culona: 5188

Astro Sol: 9866 Sagitario

Publicidad

Pijao de oro: 1699

Paisita día: 4777

Paisita noche: 4614

Chontico día: 2965

Chontico noche: 0231

Cafeterito tarde: 5916

Cafeterito noche: 6716

Sinuano día: 3972

Cash three día: 583

Cash three noche: 180

Play four día: 6735

Play four noche: 2440

Saman día: 2737

Caribeña día: 6733

Motilón tarde: 3981

Motilón noche: 7355

Fantástica día: 9202

Fantástica noche: 1569

Antioqueñita día: 4351

Antioqueñita tarde: 8726

Culona noche: 7344