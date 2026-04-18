Resultado del chance Dorado Noche: último sorteo hoy sábado 18 de abril de 2026

El Dorado Noche se ha posicionado como una de las alternativas de chance más consultadas por los colombianos, especialmente durante fines de semana y días festivos, cuando se concentra la mayor participación.



Resultado oficial del Dorado Noche del 18 de abril de 2026

En el sorteo realizado el sábado 18 de abril de 2026, el resultado oficial del Dorado Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Tabla de pagos del Dorado Noche según la modalidad

Uno de los principales atractivos del Dorado Noche en Colombia es su esquema de premios, el cual varía según la modalidad de apuesta seleccionada. Esta flexibilidad permite que cada jugador defina su estrategia de acuerdo con el riesgo y la posible ganancia.

Los pagos se distribuyen de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo (orden exacto): paga 4.500 veces lo apostado

Cuatro cifras combinado (cualquier orden): paga 208 veces la apuesta

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces el valor jugado

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces la inversión

Dos últimas cifras en orden (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces la apuesta

Esta variedad convierte al Dorado Noche en una opción atractiva tanto para quienes buscan premios elevados como para quienes prefieren probabilidades más accesibles.



Días y horario del sorteo Dorado Noche

El sorteo Dorado Noche no se realiza todos los días, lo que lo diferencia de otras opciones de chance en el país. Sus jornadas están programadas para:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El resultado oficial suele publicarse después de las 10:00 p. m., momento en el que los jugadores consultan si su número coincide con la combinación ganadora.



Cómo jugar Dorado Noche en línea de forma segura

La digitalización ha permitido que el chance Dorado Noche esté disponible en plataformas en línea, facilitando la participación desde cualquier lugar de Colombia. Sin embargo, es clave hacerlo a través de operadores autorizados por Coljuegos, entidad que regula el sector.

El proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en una plataforma legal Verificar la identidad del usuario Recargar saldo mediante medios electrónicos Elegir número y tipo de apuesta Confirmar la jugada

Este sistema ofrece respaldo y seguridad a los usuarios que optan por el canal digital.



Requisitos para reclamar premios del Dorado Noche

Los ganadores del Dorado Noche deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo el pago de sus premios. En general, los montos iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en puntos autorizados.

Las condiciones básicas son:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar copia del documento de identidad

Cumplir con estos requisitos es indispensable para garantizar el proceso de pago sin inconvenientes.



Últimos resultados del Dorado Noche

Revisar los resultados recientes es una práctica común entre los seguidores de este sorteo. Estos son algunos de los números ganadores más recientes:



12 de abril de 2026: 3308 - 9

11 de abril de 2026: 4004 - 7

4 de abril de 2026: 6715 - 0

3 de abril de 2026: 4076 - 5

2 de abril de 2026: 0226 - 4

El seguimiento de estas cifras permite a los jugadores analizar tendencias y ajustar sus decisiones al momento de apostar.