Resultado del Paisita Día hoy lunes 1 de junio de 2026: número ganador del último sorteo

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos de Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia, donde miles de apostadores siguen diariamente los resultados con la expectativa de convertirse en ganadores.

Número ganador del Paisita Día hoy lunes 1 de junio de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 1 de junio de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar cuidadosamente el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar cualquier premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en sus apuestas, una modalidad que puede incrementar los premios al acertar simultáneamente con otras cifras del sorteo.

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El Paisita Día permite realizar apuestas desde $500 y hasta $25.000. Para obtener un premio, las cifras seleccionadas deben coincidir en el orden exacto de izquierda a derecha con el resultado oficial.

A que hora juega el Paisita Día

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El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado se juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m. Los resultados pueden consultarse una vez finaliza cada jornada.

Cómo se juega el chance

Los apostadores pueden elegir entre varias modalidades de juego, dependiendo de la cantidad de cifras que deseen acertar:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día

Los requisitos para reclamar premios dependen del valor ganado, aunque existen documentos básicos que siempre deben presentarse:



Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Para premios menores a 48 UVT, únicamente se requieren los documentos anteriores.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, también será necesario diligenciar el formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta autorizados.

En caso de premios superiores a 182 UVT, además de los requisitos anteriores, el ganador deberá presentar una certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete. El pago se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

