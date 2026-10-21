Resultado del último sorteo de Caribeña Día hoy miércoles 21 de octubre de 2026

El Caribeña Día es uno de los juegos de azar tradicionales y más consultados en Colombia. Sus sorteos frecuentes y la publicación de los resultados oficiales permiten a los participantes comprobar sus apuestas después de cada jornada.

Resultado del Caribeña Día hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 21 de octubre de 2026 es el 3648 - 5.



Número ganador: 3648

Dos últimas cifras: 48

Tres últimas cifras: 648

La quinta: 5

Una vez se publiquen los resultados oficiales, los participantes podrán comparar las cifras de sus tiquetes y consultar con un vendedor autorizado si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse poco después de esa hora a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

Publicidad

Esta información permite a los apostadores verificar sus jugadas una vez finaliza el sorteo.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

Publicidad

El Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Estas son las principales opciones:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra del resultado.

Cada modalidad tiene condiciones específicas, por lo que se recomienda consultar las reglas vigentes antes de realizar una apuesta.

Publicidad

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

El Caribeña Día permite participar con diferentes montos, de acuerdo con los valores indicados para este juego:

Publicidad

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos valores permiten ajustar el monto de la apuesta al presupuesto de cada participante. Se recomienda verificar las condiciones vigentes en los puntos de venta autorizados.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio del Caribeña Día?

Los documentos exigidos para reclamar un premio dependen del monto ganado. Sin embargo, existen requisitos básicos que los participantes deben cumplir para iniciar el trámite.

Publicidad

Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta autorizado.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria con una antigüedad máxima de 30 días, expedida a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar las ganancias, se recomienda confirmar con el operador autorizado los documentos exigidos y las condiciones vigentes para el pago.

Con sorteos de lunes a sábado, distintas modalidades de apuesta y opciones para consultar los resultados, el Caribeña Día continúa entre los juegos de azar conocidos por los apostadores en Colombia.