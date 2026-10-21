Resultado del último sorteo de Dorado Tarde hoy miércoles 21 de octubre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de azar con amplia participación en Colombia, gracias a su cobertura nacional y a la posibilidad de consultar los resultados oficiales después de cada sorteo.

¿Cuál fue el número ganador de Dorado Tarde este miércoles 21 de octubre?

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El resultado del chance Dorado Tarde de este miércoles 21 de octubre de 2026 se actualizará una vez se publique la información oficial del sorteo.

Número ganador: (resultado en breve)

Dos últimas cifras: (resultado en breve)

Tres últimas cifras: (resultado en breve)

La quinta: (resultado en breve)

Los participantes deben revisar las cifras de su tiquete y acudir a un punto autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.

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¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

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El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

Es importante tener en cuenta que no hay sorteos los domingos ni los días festivos.

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¿Cuánto paga el plan de premios de Dorado Tarde?

El plan de premios es uno de los atractivos de este juego, pues contempla diferentes pagos según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los premios se distribuyen de la siguiente manera:

Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras directas: paga 400 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.

Una cifra o uña: paga cinco veces el valor apostado.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Dorado Tarde?

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Para cobrar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por Paga Todo:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el trámite.

Antes de solicitar el pago, se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete. Los tachones, las enmendaduras o las inconsistencias pueden afectar el proceso de reclamación del premio.