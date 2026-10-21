Resultado del último sorteo de Super Astro Sol hoy 21 de octubre de 2026

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su dinámica combina un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, con uno de los 12 signos del zodiaco, una modalidad que ofrece diferentes opciones para realizar apuestas.

Resultado del Super Astro Sol hoy miércoles 21 de octubre de 2026

Publicidad

El resultado del chance Super Astro Sol de este miércoles 21 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca el resultado oficial, los jugadores podrán comprobar si acertaron la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal.

Número ganador: resultado pendiente.

Dos últimas cifras: resultado pendiente.

Tres últimas cifras: resultado pendiente.

Signo zodiacal: resultado pendiente.

Se recomienda verificar los resultados a través de los canales oficiales y conservar el tiquete original en buen estado, ya que será necesario para validar la apuesta y realizar una eventual reclamación del premio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Publicidad

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados se publican después de cada jornada a través de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados.

Los jugadores pueden consultar la combinación ganadora una vez se encuentre disponible y compararla con los datos registrados en su tiquete.

Publicidad

Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en el Super Astro Sol, cada apostador debe elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. El premio depende de acertar la combinación correspondiente, de acuerdo con las condiciones oficiales del juego.

Los pasos para realizar una apuesta son los siguientes:

Publicidad

Elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Escoger la opción Todos los signos, si se desea apostar al mismo número sin seleccionar un signo específico, según las condiciones de esta modalidad. Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete, lo que permite participar con distintas combinaciones.

Antes de apostar, es importante revisar las condiciones de participación y las reglas de premiación vigentes.

Dónde jugar al Super Astro Sol en Colombia

Publicidad

El Super Astro Sol está disponible en puntos de venta autorizados en diferentes ciudades y municipios del país. Para participar, los jugadores deben acudir a establecimientos habilitados y comprobar que el tiquete haya sido expedido correctamente.

Realizar las apuestas en canales autorizados permite contar con un comprobante válido para verificar los resultados y adelantar los trámites correspondientes en caso de obtener un premio.

Cuánto cuesta una apuesta del Super Astro Sol

Publicidad

El valor de las apuestas puede variar según la cantidad que cada persona decida jugar, dentro de los límites establecidos para esta modalidad.

Los valores indicados en la información de referencia son los siguientes:

Publicidad

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda confirmar los valores vigentes en los puntos de venta autorizados antes de realizar una apuesta.

Cómo reclamar los premios del Super Astro Sol

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos exigidos por la entidad operadora para verificar la validez del tiquete y completar el proceso de pago.

Publicidad

Entre los documentos básicos se encuentran:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del monto del premio. De acuerdo con la información de referencia:

Publicidad

Premios inferiores a 48 UVT: requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: exigen diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: requieren, además de la documentación correspondiente, una certificación bancaria vigente. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria.

Los ganadores deben verificar los requisitos y los procedimientos vigentes con la entidad operadora, especialmente cuando el valor del premio implique documentación adicional.

El Super Astro Sol continúa siendo una alternativa de juego de azar en Colombia por su combinación de números y signos zodiacales. Para participar de manera informada, los jugadores deben consultar los resultados oficiales, revisar las condiciones de cada apuesta y conservar el tiquete como soporte para cualquier reclamación.