Resultado del último sorteo de Sinuano Día hoy miércoles 21 de octubre de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Cada día, miles de personas participan en este sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

¿Cuál fue el número ganador del Sinuano Día este miércoles 21 de octubre?

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El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 21 de octubre de 2026 es el 4625 - 9.



Número ganador: 4625

Dos últimas cifras: 25

Tres últimas cifras: 625

La quinta: 9

Los participantes deben verificar las cifras de su tiquete y confirmar el resultado con su vendedor autorizado para determinar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, cuando finaliza el proceso del sorteo.

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¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

El Sinuano Día cuenta con distintas modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el mismo orden del resultado ganador.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en el orden del resultado.

Combinado de tres cifras: consiste en acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: consiste en acertar la última cifra del número ganador.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio del Sinuano Día?

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Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto ganado. En todos los casos, los participantes deben presentar los documentos básicos exigidos.

Premios inferiores a 48 UVT

Para reclamar estos premios, se requiere:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar y entregar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

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Premios superiores a 182 UVT

En estos casos, se debe presentar la documentación anterior y una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre de la persona que registró el tiquete.