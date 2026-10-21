Resultado del último sorteo de Chontico Día hoy miércoles 21 de octubre de 2026

El Chontico Día es uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca y cuenta con miles de participantes que consultan diariamente los resultados para comprobar si obtuvieron algún premio.

Número ganador del Chontico Día hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 21 de octubre de 2026 es el 0542 - 7.

Número ganador: 0542

Dos últimas cifras: 42

Tres últimas cifras: 542

La quinta: 7

Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes. Para confirmar un posible premio, se recomienda acudir a un punto de venta autorizado.

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¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora mediante los canales autorizados y los puntos de venta.

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Además, el sorteo se transmite en vivo, lo que permite a los interesados seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

¿Cómo jugar el chance Chontico Día?

El Chontico Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Cada una ofrece condiciones específicas según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial.

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Estas son las principales opciones:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres últimas cifras sin importar el orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras exactas.

consiste en acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra del resultado.

Los participantes pueden elegir la modalidad que prefieran, teniendo en cuenta las condiciones y los premios establecidos para cada tipo de apuesta.

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¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

El Chontico Día ofrece diferentes montos para participar, de acuerdo con los valores indicados para sus apuestas:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos valores permiten ajustar el monto de la jugada al presupuesto de cada participante. Se recomienda verificar las condiciones vigentes en los puntos de venta autorizados.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador. Los requisitos pueden variar según el monto obtenido.

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Documentos básicos

Los documentos fundamentales para iniciar el trámite son:

Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio

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Premios inferiores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

se requieren únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se exige la documentación anterior y una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar las ganancias, se recomienda consultar con el operador autorizado los requisitos vigentes y el procedimiento correspondiente.

Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y opciones para consultar los resultados, el Chontico Día continúa entre los juegos de azar más seguidos por los participantes en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca.