Resultado del último sorteo de Dorado Mañana hoy martes 20 de octubre de 2026

El chance Dorado Mañana se mantiene entre los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su presencia en diferentes ciudades y municipios del país, sumada a su plan de premios, lo convierte en una alternativa popular para quienes buscan comprobar si sus números coinciden con el resultado oficial.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 20 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 20 de octubre de 2026 es el 8369 - 2.

Número ganador: 8369

Dos últimas cifras: 69

Tres últimas cifras: 369

Quinta balota: 2

Los participantes pueden comparar las cifras de sus tiquetes con los resultados oficiales y consultar con su vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.

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¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después del sorteo, lo que permite a los apostadores verificar sus números.

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Los domingos y días festivos no se realiza este juego.

Plan de premios de Dorado Mañana

Uno de los atractivos de Dorado Mañana es que contempla diferentes modalidades de acierto. El valor del premio depende del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas.

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Por cada peso apostado, el plan de premios establece los siguientes pagos:

Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.

208 veces el valor apostado. Tres últimas cifras directas: 400 veces el valor apostado.

400 veces el valor apostado. Tres últimas cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.

83 veces el valor apostado. Dos últimas cifras (pata): 50 veces el valor apostado.

50 veces el valor apostado. Una cifra (uña): 5 veces el valor apostado.

El juego también incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y ofrece una alternativa adicional, de acuerdo con las condiciones establecidas para el sorteo.

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¿Cómo reclamar un premio de Dorado Mañana?

Según las condiciones informadas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Para realizar el trámite, el ganador debe:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es fundamental conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede dificultar la validación y afectar el pago del premio.

Antes de iniciar la reclamación, se recomienda consultar los canales oficiales de Paga Todo para verificar las condiciones vigentes y los procedimientos aplicables.

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Los resultados de Dorado Mañana permiten a los participantes comprobar sus apuestas después del sorteo de las 11:00 a. m. y conocer si tienen derecho a reclamar un premio según la modalidad jugada.