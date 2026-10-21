Resultado del último sorteo de Paisita Día hoy miércoles 21 de octubre de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con participantes en distintas regiones de Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite seguir en vivo el anuncio del resultado.

Número ganador del Paisita Día hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 21 de octubre de 2026 es el 6234 - 8

Número ganador: 6234

Dos últimas cifras: 34

Tres últimas cifras: 234

La quinta: 8

Se recomienda verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar si coincide con el resultado oficial.

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Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional. Esta modalidad amplía las opciones de juego y permite aumentar el premio cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Las apuestas pueden realizarse con valores desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

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¿A qué hora juega el Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:

De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y días festivos: 2:00 p. m.

Los participantes pueden consultar los resultados oficiales después del sorteo y seguir la transmisión en vivo a través de Teleantioquia.

¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

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El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado ganador.

Estas son las principales opciones:

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Cada modalidad tiene condiciones específicas, por lo que es importante revisar las reglas vigentes antes de realizar una apuesta.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar documentos que permitan verificar la identidad del titular y la validez del tiquete.

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Documentos básicos

Para iniciar el trámite, se deben presentar los siguientes documentos:

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Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

únicamente se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación fundamental, se debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados (PDV).

además de la documentación fundamental, se debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados (PDV). Premios superiores a 182 UVT: se exige la documentación anterior y una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre de la persona que diligenció el tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de solicitar el pago, se recomienda confirmar con el operador autorizado los requisitos aplicables y las condiciones vigentes para reclamar el premio.